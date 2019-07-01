ПРАГА, 1 июл /ПРАЙМ/. Около 55 тысяч семей в Чехии остались без электричества из-за сильного урагана, обрушившегося в понедельник на северо-восток страны, сообщила журналистам представитель крупнейшего в стране производителя и дистрибутора электроэнергии, компании CEZ Соня Голингерова.

Кроме того, упавшие деревья привели в некоторых местах к остановке движения автотранспорта и поездов.

"После двух недель с температурой до плюс 39 градусов в понедельник по значительной территории республики прошел ураган с сильными порывами ветра, дождем и градом, после чего температура здесь упала сразу на 10-12 градусов. Более других от ненастья пострадали жители Злинского, Оломоуцкого и Моравскослезского краев, в целом к 20.00 (21.00 мск) без электроэнергии оставалось около 55 тысяч семей", — сказала Голингерова.

По словам представителя службы пожарной охраны Мартины Гётцевой, пожарные активно участвуют как в тушении огня, вызванного ударами молний, так и в расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог от упавших деревьев.

"Помимо этого, в одном поселке пожарные вынуждены были снести поврежденную ураганом дымовую трубу фабрики, в другом месте помогли эвакуировать из леса детей, задержавшихся на экскурсии", — сказала Гётцева. Также спасатели снимали с крыш металлоконструкции, чтобы те не упали на людей. "Словом, работы хватает", — добавила она.

По словам Гётцевой, местами размер отдельных крупинок града достигал 3-4 сантиметров, из-за чего люди укрывались от него в магазинах и других общественных центрах, а автомобилисты прятали свои машины под навесами заправочных станций.

При этом западную часть Чехии ураганы и дожди пока практически не затронули, здесь по-прежнему стоят высокие температуры. В Праге в понедельник в полдень термометр показывал плюс 36 градусов, а в 21.00 (22.00 мск) температура в чешской столице была плюс 28 градусов.