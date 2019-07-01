ВЕНА, 1 июл /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК одобрили проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

"Да, хартия одобрена", — сказал он журналистам.

Ранее в понедельник источник РИА Новости сообщал, что ОПЕК после долгих обсуждений на заседании организации в понедельник достигла компромисса по проекту хартии о бессрочном сотрудничестве альянса ОПЕК+.