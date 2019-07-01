ВЕНА, 1 июл /ПРАЙМ/. Текст хартии о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+ не влияет на ОПЕК и механизм принятия решений организацией, сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане журналистам после министерского заседания ОПЕК.

"Мы много обсуждали и изменили некоторые вопросы в этой хартии. Мы договорились иметь время, если странам нужно получить разрешения от правительственных администраций или если это необходимо от парламентов. Мы подчеркнули, что ОПЕК по-прежнему существует… Весь текст хартии не имеет влияния на ОПЕК и его механизм принятия решений. Это самый важный вопрос", — сказал он.

Говоря о том, нужно ли больше переговоров об этой хартии, министр сказал: "Нет".