ВЕНА, 1 июл /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность, что страны "не ОПЕК" во вторник одобрят проект хартии ОПЕК+ о бессрочном сотрудничестве.

Страны ОПЕК в понедельник одобрили проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+.

"Сегодня мы также обсуждали то, как будем дальше работать в рамках новой хартии о сотрудничестве между ОПЕК и "не ОПЕК". Обсуждения проходили в здоровой обстановке, но, в конце концов, приняли общее решение, как одна семья", — сказал аль-Фалих на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК.

"Несмотря на то, что некоторые из вас в прессе пытались представить как разногласия в семье ОПЕК, я думаю, в конечном итоге, все с энтузиазмом вместе едино поддержали хартию о бессрочном сотрудничестве с "не ОПЕК". Завтра мы встречаемся с нашими коллегами из "не ОПЕК", и я вполне уверен, что они также ее одобрят", — добавил он.

В июне глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что видит перспективу достижения принципиального согласия по хартии ОПЕК+ на встрече в начале июля.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник прошло заседание министров ОПЕК, а во вторник состоится заседание всех стран альянса. Одновременно ОПЕК+ ведет работу над проектом соглашения о бессрочном сотрудничестве сложившегося альянса.