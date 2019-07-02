КИЕВ, 1 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал запуск новой модели энергорынка "похоронами" формулы "Роттердам плюс".

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Согласно ей, государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, торговать ею начали как любым другим товаром, а цены стали независимыми. Либерализация украинского рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей. Одним из главных рисков реформы некоторые эксперты называли рост тарифов на электричество для промышленности и населения.

"Сегодня мы запустили новый рынок электрической энергии. Сегодня официальные похороны формулы "Роттердам плюс". Я всех с этим поздравляю", — заявил Гройсман в эфире телеканала ICTV.

Также он заявил, что правительство справилось с задачей, чтобы не поднялась цена на электроэнергию для населения. "Докладываю. Первого июля рынок заработал. И ни на одну копейку электроэнергия для украинских граждан не повышена. Задание выполнено", — подчеркнул премьер.

"Роттердам плюс" — методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций на Украине. Введена в действие в мае 2016 года. Цена угля по формуле "Роттердам плюс" должна формироваться с учетом индекса на европейской бирже в Роттердаме плюс стоимость доставки.