ВЕНА, 1 июл /ПРАЙМ/. ОПЕК+ рассматривает возможность изменить цель по уровню запасов нефти до диапазона 2010-2014 годов вместо среднего пятилетнего уровня, заявил на пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Абсолютной величиной, которая отражает баланс спроса и предложения, являются запасы нефти в мире. Мы в нашей группе производителей едины в том, что в последние пару месяцев ситуация с ними вышла из-под нашего контроля… запасы росли так, как мы бы не хотели, чтобы это было", — сообщил аль-Фалих.

"И поскольку мы движемся дальше и намерены снизить эти запасы, мы обсуждали в рамках техкомитета вчера, министерского мониторингового комитета сегодня и на заседании ОПЕК, что мы собираемся попробовать снизить запасы нефти, скорее, до диапазона 2010-2014 годов, а не среднего пятилетнего уровня, который сильно раздут и увеличился необоснованно, учитывая за последние годы, где уровень запасов был очень высок", — отметил саудовский министр.