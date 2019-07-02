ВЕНА, 2 июл /ПРАЙМ/. Россия готова рассмотреть предложение главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха об изменении цели ОПЕК+ по запасам до диапазона 2010-2014 годов вместо среднего пятилетнего уровня, сообщил журналистам глава Минэнерго России.

Ранее на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК Аль-Фалих сообщил, что рассматривается возможность изменения цели ОПЕК+ по запасам до диапазона 2010-2014 годов вместо среднего пятилетнего уровня.

"Завтра обсудим, это же надо понимать, как считать. Если даже брать более ранние сроки, то нужно учитывать некие коэффициенты-дефляторы, которые должны быть в формуле. Потому что в 2010-2014 годах добыча мировая была и потребление гораздо меньше, чем сегодня. Поэтому это надо все посмотреть, какая формула предлагается", — сказал Новак.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+.