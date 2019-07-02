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ВЕНА, 2 июл /ПРАЙМ/. ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Да", — ответил он на вопрос о том, была ли одобрена пролонгация на девять месяцев.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник прошло заседание министров ОПЕК, а во вторник состоится заседание всех стран альянса.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях, сообщал министр энергетики РФ Александр Новак.