ВЕНА, 2 июл /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нет ничего необычного в том, что заседание ОПЕК оказалось таким продолжительным, поскольку такие вопросы, как принятие хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+, являются серьезным делом.

"Вы должны понимать, что сегодня у нас прошло два заседания. Обычно мы проводим такие встречи в три дня. Мы начали поздно, пока все приехали, ну и у нас была большая повестка, которую нужно было обсудить", — сказал аль-Фалих по итогам заседания.

"Ну и кроме того, хартия — это не такой уж и маленький вопрос, это исторический документ, которым мы на бессрочной основе объединяем нефтепроизводителей и будем работать дальше как более крупная семья. Документ обсуждался несколько раз на техническом уровне, первый раз обсуждаем на уровне министров в таком формате", — добавил он.

В понедельник страны ОПЕК одобрили проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

В понедельник вечером источник агентства сообщал, что встреча ОПЕК в Вене еще не завершилась, так как министры продолжают обсуждать хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве. При этом другой собеседник агентства пояснил, что основным камнем преткновения стал Иран.