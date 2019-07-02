НУР-СУЛТАН, 2 июл /ПРАЙМ/. Продление сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ не приведет к снижению планов добычи углеводородов Казахстаном в текущем году, сообщил журналистам во вторник первый заместитель министра энергетики страны Махамбет Досмухамбетов.

"Нет, я думаю, что не отразится. С учетом всех капитальных ремонтов, остановок на крупных (нефтедобывающих проектах – ред.)… в этом году 89 миллионов тонн мы планируем добыть", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о влиянии продления сделки на цену нефти, первый замминистра энергетики выразил надежду, что уровень цен удастся сохранить, как минимум, на текущем уровне.

"Сегодня задача же не повышение цены, а в том, чтобы она не снизилась критично для производителей. Так что надеюсь, что это договоренности, которые позволят держаться на текущем уровне как минимум", — отметил он.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник прошло заседание министров ОПЕК, а во вторник состоится заседание всех стран альянса.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях, сообщал министр энергетики РФ Александр Новак.

Иран, Венесуэла и Ливия добились исключения из механизма сокращения добычи ОПЕК в декабре 2018 года.