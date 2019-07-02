АНКАРА, 2 июл — ПРАЙМ. Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim, распространенном во вторник.

"На терминале Petkim в 23.20 в понедельник по невыясненной пока причине произошел взрыв во время закачивания сжиженного углеводородного газа на судне Synzania под итальянским флагом. Возникший пожар был быстро потушен. 16 человек получили ранения, один скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу муниципалитета Алиага Эрхана Гюная, среди пострадавших 15 граждан Италии и один гражданин Румынии.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) приобрела 51% акций Petkim в 2008 году. Основным сырьем — нафтой — Petkim снабжается с НПЗ STAR в провинции Измир, также входящего в состав ГНКАР.