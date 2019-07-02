МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" по итогам первого полугодия 2019 года произвел 9 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) и 0,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата, сообщает пресс-служба компании.

"Ямал СПГ" сообщает, что за первое полугодие текущего года произведено 9 миллионов тонн СПГ и 0,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата. Таким образом, все три линии сжижения в первом полугодии 2019 года работали выше проектной мощности", — говорится в сообщении.

Кроме того, за первое полугодие отгружено 126 танкерных партий. Большая часть СПГ доставлялась на рынки с использованием перевалки с арктических газовозов на конвенционные суда, организованной в Норвегии. С начала перевалочных операций в ноябре 2018 года по настоящее время было выполнено 123 перегрузки борт в борт, подчеркивается в сообщении.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5 миллиона тонн. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года, второй и третьей — в 2018 году.

Ведется строительство четвертой линии "Ямала СПГ" по собственной технологии "Новатэка" почти на 1 миллион тонн. Строительство планируется завершить в конце 2019 года — начале 2020 года.