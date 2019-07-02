МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. "Зарубежнефть" планирует начать добычу нефти на блоке 09-2/09 на шельфе Вьетнама до конца 2022 года, говорится в годовом отчёте компании.

"Инвестиционную лицензию по данному участку мы получим в 2019 году, а первую нефть – до конца 2022 года", — приводятся в отчёте слова генерального директора компании Сергея Кудряшова.

"Зарубежнефть" и Petrovietnam в сентябре 2018 года подписали соглашение об основных условиях вхождения в СРП по блоку 09-2/09 на шельфе Вьетнама. Совместное предприятие компаний, "Вьетсовпетро", стало оператором с долей 40% в проекте, "Зарубежнефть" и Petrovietnam получили по 30%. В мае "Зарубежнефть" и вьетнамская PVEP Corporation (структура Petrovietnam) подписали соглашение о переуступке доли на блоке.