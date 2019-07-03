МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" подписала соглашение о покупке доли в совместном предприятии (СП) с немецкой Linde AG, занимающемся производством спиральновитых теплообменников (СВТО) для средне- и крупнотоннажного сжижения и переработки природного газа, говорится в сообщении "Северстали".

По итогам закрытия сделки, отмечается в сообщении, доля "Северстали" в СП составит 26%, Linde – 74%. Ранее 26% в СП с немецкой компанией принадлежали ПАО "Силовые машины", основным бенефициаром которого, как и "Северстали", является Алексей Мордашов. Доля "Силовых машин" была снижена до 26% с 50% в мае 2018 года, а доля Linde выросла, соответственно, до 74% с 50%. В январе 2018 года концерн "Силовые машины" был включен в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens.

"Приобретение компанией доли в совместном предприятии полностью соответствует одному из ключевых подходов обновленной стратегии "Северстали" — более тесному сотрудничеству с клиентами по предоставлению индивидуальных решений в рамках реализации стратегического приоритета "Превосходный клиентский опыт", — говорится в сообщении.

"Производство, хранение и транспортировка СПГ – один из ключевых трендов развития энергетики в России и мире. В соответствии с этим "Северсталь" приняла решение войти в еще один новый для компании сегмент продуктов с высокой добавленной стоимостью на динамично развивающемся рынке", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Шевелева.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2018 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3% — до 12,04 миллиона тонн.