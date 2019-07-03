МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. "Газпром" заключил пятилетний контракт на покупку у "Туркменгаза" до 5,5 миллиарда кубометров газа в год, говорится в сообщении российской компании.

"Первого июля группа "Газпром" заключила контракт на закупку природного газа у ГК "Туркменгаз" сроком на пять лет (по 30 июня 2024 года). В соответствии с контрактом, объем поставок газа из Туркменистана в портфель "Газпрома" составит до 5,5 миллиарда кубометров в год", — сказано в сообщении.

"Газпром" в апреле сообщил о возобновлении покупки газа у Туркмении после трехлетнего перерыва. Отмечалось, что "Газпром экспорт" заключил с "Туркменгазом" новый контракт на покупку газа до 30 июня. Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром".

До этого Россия прекращала закупку туркменского газа на фоне спора в арбитраже Стокгольма по цене, инициированного "Газпром экспортом" в июне 2015 года. В январе 2016 года "Туркменгаз" сообщил, что "Газпром" с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны "Туркменгаза". В январе 2019 года компании подписали мировое соглашение по прекращению арбитража.