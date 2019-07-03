МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной" зоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,49% — до 6,59 доллара. Стоимость бумаг "Новатэка" снизилась на 0,58%, до 205,2 доллара, "Лукойла" — на 0,95%, до 83,8 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,84% — до 7,84 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,77%, до 32,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,13% до 22,77 доллара, "Северстали" — на 1,41%, до 16,81 доллара, НЛМК — на 1,98%, до 24,8 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,78% — до 1,29 доллара, Сбербанка — опустились в цене на 0,32%, до 15,45 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", стали дороже на 1,25%, их цена достигла 19,38 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 0,27% — до 14,65 доллара, "Ленты" — осталась на уровне предыдущего закрытия в 3,21 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 3,1%, их цена составила 3,39 доллара.