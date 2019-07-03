МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Принадлежащий "Роснефти" НПЗ "PCK" в германском городе Шведт не пострадал из-за ЧП с "Дружбой", он и Куйбышевский НПЗ продолжали работу и не приостанавливали выпуск топлива, говорится в релизе компании.

"Четыре из шести НПЗ, на которые поступила некачественная нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, понесли существенные убытки и вынуждены были приостановить свою работу для ремонта оборудования. Только Куйбышевский НПЗ и РСК Шведт благодаря грамотным и своевременным действиям по антикоррозионной защите оборудования продолжили свою работу, обеспечивая рынок качественным топливом", — говорится в сообщении.

В ходе визита на РСК глава "Роснефти' Игорь Сечин поблагодарил руководство и персонал завода и сотрудников германского подразделения компании "за своевременно принятые меры, которые позволили избежать повреждения оборудования и остановки предприятия, исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде", сообщается в релизе.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки, полностью они могут возобновиться с 1 июля. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.