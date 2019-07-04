ТОРОНТО, 4 июл /ПРАЙМ/. Топ-менеджер "Нафтогаза Украины", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил, что Украина ожидает перебои в транзите российского газа.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС.

"Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трех месяцев", — сказал он, выступая на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.

По его словам, Украина ожидает, что "Россия займет довольно жесткую позицию".

Позднее на уточняющий вопрос, когда компания ожидает перебои, он сказал РИА Новости: "В первом квартале, да. Европейцы полностью в курсе".

"Есть пара тенденций, которые мы определили. Во-первых, уровень запасов природного газа "Газпрома" в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они готовятся к перерыву (в транзите газа — ред.). Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы. Мы также делаем запасы природного газа. В настоящее время уровень наших запасов на 2,5-2,7 миллиарда кубометров выше уровня прошлого года", — отметил Фаворов выступая на конференции.