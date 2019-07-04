ТОРОНТО, 4 июл /ПРАЙМ/. Топ-менеджер "Нафтогаза Украины", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил РИА Новости, что предприятие готово к честным и открытым переговорам с российскими коллегами по вопросу продления контрактов на поставку и транзит газа.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС.

"Наверное (следующие переговоры — ред.), будут после парламентских выборов, российские коллеги заявляли это публично. У меня нет ожиданий. С моей точки зрения, это коммерческие переговоры, и коммерческие переговоры должны проходить между представителями компаний. Коллеги хотят сделать из этого политические переговоры и ставят условия, которые заранее неприемлемы — отказаться от выигрыша в Стокгольме. Мы готовы к честным, открытым переговорам", — сказал собеседник агентства.