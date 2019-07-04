МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект, позволяющий получать льготы по экспортной пошлине на первую нефть из новых регионов нефтедобычи не только добывающим компаниям, но и компаниям-экспортерам, говорится в материалах кабмина.

"Законопроектом предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, которые экспортируют такую нефть", — говорится в материалах правительства.

С 2019 года в нефтяной отрасли действует налог на дополнительный доход от добычи (НДД). В том числе он предусматривает освобождение от экспортных пошлин нефти, добытой на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки.

Одним из условий такой льготы является то, чтобы нефть принадлежала только компании-недропользователю. Если добычу нефти ведет одна компания, а экспортирует другая, то такой проект не получит льготу.