КИЕВ, 4 июл — ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз" ведет подготовку к полному прекращению транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года, а не только в первом квартале следующего 2020 года. Об этом в четверг заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. В "Нафтогазе" заявили о готовности к честным переговорам с РФ по газовым контрактам

"К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года", — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Витренко, позиция российской компании "Газпром" по вопросу прекращения транзита газа через территорию Украины обусловлена политическими факторами, а не экономической целесообразностью.

Ранее в четверг, 4 июля, глава газового дивизиона компании Андрей Фаворов, выступая на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине, заявил, что "Нафтогаз Украины" ожидает сбоя в транзите газа через территорию страны, который может продлиться порядка трех месяцев.