МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России с 24 по 30 июня выросла на 4 копейки и составила 44,47 рубля за литр, дизтопливо при этом подорожало на 2 копейки — до 46,08 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным службы, к 1 июля средняя розничная цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 выросла на 4 копейки, до 42,17 и 45,52 рубля за литр соответственно, марки Аи-98 — на 9 копеек, до 51,07 рубля за литр.

За неделю увеличение цен на автобензин было зафиксировано в 48 центрах регионов РФ, наиболее заметное в Салехарде и Иркутске, на 1,8% и 1,3% соответственно. В Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%. При этом снижение цен на бензин отмечалось только в Кызыле (на 0,3%) и Москве (на 0,1%).

Соглашения властей РФ и нефтяных компаний по стабилизации рынка топлива, подписанные в прошлом году и действовавшие до 30 июня, решено не продлевать. Теперь сдерживать рост цен на бензин, независимо от наличия соглашений, будут специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, поясняли ранее в Минфине.