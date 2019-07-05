МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Платежи предпринимателей за техническое присоединение к электросетям в РФ могут увеличиться примерно в три раза — на 80 миллиардов рублей в год, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на законопроект Минэнерго России.

Минэнерго предлагает включить расходы "Россетей" на развитие сетевой инфраструктуры в плату за техприсоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, следует из законопроекта, с копией которого ознакомилось издание. Подлинность информации подтвердили два человека, один из которых — федеральный чиновник. Представители Минэнерго и "Россетей" не ответили на запросы "Ведомостей".

По данным из отчета "Россетей" за 2018 год, компания и ее "дочки" потратили на техприсоединение 120 миллиардов рублей, из них только 39 миллиардов — платежи по договорам о техприсоединении. "Если учесть в платеже за техприсоединение потребности инвестпрограммы, расходы потребителей могут увеличиться примерно в три раза, на 80 миллиардов рублей, и это изменение может коснуться даже малого и среднего бизнеса: 150 кВт нужно не очень большому магазину", — подсчитали в сообществе потребителей энергии, пишет издание.

Сейчас в платежи за техприсоединение включены только деньги на новые сети "Россетей" — закон прямо запрещает инвестировать из этого платежа в развитие существующей инфраструктуры и связи между магистральными и распределительными сетями, уточняет издание. Если проект Минэнерго будет принят, в платеже будут учтены все расходы сетевой организации, связанные с техприсоединением.