МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Финская Neste к концу 2019 года завершит сделку по продаже "Татнефти" своего розничного топливного бизнеса в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте "Татнефти". Соответствующее соглашение стороны подписали в пятницу.

"Приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России, который является одним из наиболее приоритетных регионов для ПАО "Татнефть", станет значительным вкладом в достижение наших стратегических целей, включая реализацию примерно 50% производимого нами топлива на внутреннем рынке", — сказал генеральный директор российской компании Наиль Маганов. Сделка не окажет существенного влияния на финансовое положение компаний, отмечается в сообщении.

В отдельном соглашении прописано, что после завершения сделки сеть до пяти лет будет продолжать функционировать под брендом Neste.

Neste — крупнейший в мире производитель возобновляемого дизельного топлива, очищенного от отходов и остатков. В 2018 году выручка компании составила 14,9 миллиарда евро.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России, которая осуществляет свою основную деятельность в Татарстане. В 2018 году группой "Татнефть" добыто 29,5 миллиона тонн нефти. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".