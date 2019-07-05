МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цены на природный газ в Европе обрушились до исторически низкого уровня из-за конкуренции между Россией и США, считают в агентстве Rystad Energy.

Цена на природный газ находится ниже уровня безубыточности для американских поставщиков СПГ в Европу. По данным Rystad Energy, в мае на нидерландском хабе (газораспределительном центре) TTF цена фьючерсного контракта на газ с ближайшим месяцем поставки находилась вблизи уровня безубыточности для американцев – около $4,20/млн BTU. Однако в июне цены продолжили снижение, а в начале июля упали до $3,2/млн BTU – самого низкого уровня с марта 2010 года, когда начались торги на TTF.

Глава отдела исследования газовых рынков Rystad Energy Карлос Торрес-Диас считает, что сейчас газовый рынок является рынком покупателя, поэтому Европа воспользовалась сложившейся ситуацией и покупает газ по запредельно низким ценам.

"Очевидно, в войне между двумя газовыми державами победили конечные потребители в Европе, которым на руку рекордно низкие цены на газ и электроэнергию, которые упали более чем на 30% за последние шесть месяце", — считает Торрес-Диас.

Россия традиционно является основным поставщиком природного газа в Европу. В 2018 году Россия поставила в дальнее зарубежье (европейские страны и Турцию) более 201 млн куб. м газа, что составляет 38% потребности этого вида топлива в ЕС. Однако США, которые быстро наращивают мощности по производству СПГ, также вступили в борьбу за европейский рынок.

КИТАЙСКИЙ ФАКТОР

США начали поставки СПГ на европейский рынок в апреле 2016 года. Европа до недавнего времени рассматривалась американскими производителями СПГ исключительно как второстепенный рынок. Основные объемы экспортировались в Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию – прежде всего в Китай.

Спрос на природный газ в Китае растет стремительными темпами из-за политики властей, направленной на сокращение использования угля в промышленности и домохозяйствах с целью улучшения экологической ситуации в стране.

В 2017 году Китай стал вторым крупнейшим импортером СПГ, обогнав Южную Корею, а в 2018 году – крупнейшим импортером природного газа в мире, опередив Японию. В прошлом году совокупный объем поставок СПГ и трубопроводного газа превысил 90 млн тонн.

Став экспортером СПГ, США стабильно наращивали поставки на прибыльный китайский рынок. В 2017 году импорт американского СПГ в Китай составил 103,4 млрд куб. футов. Ожидалось, что в 2018 году объем поставок достигнет 141,6 млрд куб. футов, но в сентябре администрация Трампа развязала против Китая торговую войну. В качестве ответной меры китайские власти ввели таможенные пошлины на американские товары, включая СПГ – сначала на 10%, затем на 25%. Огромный газовый рынок Китая оказался для американцев закрытым.

"Ямал СПГ" произвел 9 млн тонн сжиженного природного газа в I полугодии

Американские производители СПГ были вынуждены перенаправить экспортные потоки в другие страны. С ноября прошлого года поставки американского СПГ в Европу начали быстро расти, а в марте-апреле 2019 года достигли максимального объема 1,7 млрд куб. футов – в десять раз больше по сравнению с тем же периодом годом ранее, согласно информации CEDIGAZ.

"Две крупнейшие газодобывающие страны – Россия и США – являются естественными конкурентами и начали гонку, не только на прибыльном азиатском рынке, но и в Европе. Обе страны увеличивают поставки газа в Европу, несмотря на низкие цены", — уверен Торрес-Диас.

Благодаря географической близости Россия может поставлять на европейский рынок как трубопроводный газ, так и СПГ, что является большим конкурентным преимуществом перед США.

"ГАЗПРОМ" и "НОВАТЭК" НАРАЩИВАЮТ ПОСТАВКИ В ЕВРОПУ

По оценке Rystad Energy, поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли на 8%, а экспорт продукции "Ямал СПГ" взлетел на 380% в январе-мае 2019 года относительно того же периода прошлого года.

Согласно официальным данным "Газпрома", за первые пять месяцев 2019 года компания сократила экспорт в страны дальнего зарубежья в годовом исчислении на 6,6% — до 80,3 млрд куб. м. Российская сторона учитывает только реализованные объемы. Часть газа "Газпром" закачивает в свои хранилища в Европе с целью продажи в отопительный период, когда спрос на топливо возрастает до максимальных значений.

В ноябре прошлого года завод "Ямал СПГ" заработал на полную мощность. Объем производства в первом полугодии составил 9 млн тонн. СПГ отгружается в основном потребителям в Европу или после перевалки на европейских терминалах направляется в другие регионы. В восточном направлении – напрямую на рынки Юго-Восточной Азии – продукция "Ямал СПГ" может поставляться только во время короткого арктического лета, когда позволяет ледовая обстановка.

Поставки российского трубопроводного газа и СПГ в Европу остаются рентабельными даже при текущих низких ценах.

"Увеличение поставок из России при низких ценах экономически оправдано. Российский гигант "Газпром" хочет сохранить репутацию надежного поставщика на европейский рынок, в то время как политический климат заставляет Европу диверсифицировать поставки энергоносителей", — отмечает Торрес-Диас.

В январе-мае 2019 года американские компании увеличили поставки на СПГ на европейский рынок на 6,9 млрд куб. м в годовом исчислении. Однако в мае по сравнению с апрелем экспорт американского СПГ упал более чем в три раза. По предварительным данным, в июне США продолжили сокращение поставок СПГ в Европу.

Сейчас поставки СПГ из США в Европу осуществляются с операционным убытком. Американские компании оказались в тяжелой ситуации: им необходимо повышение цен на газ, чтобы окупить операционные затраты при поставке СПГ в Европу.

УКРАИНА ИМ В ПОМОЩЬ

Форвардная кривая Rystad Energy предполагает резкое повышение цены на газ в Европе ближе к концу года. Такие ожидания связаны с риском прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о подготовке к полному прекращению российского транзита после окончания 2019 года. Существующий транзитный договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" прекращает действовать 31 декабря 2019 года.

"Газпром" и "Нафтогаз" при посредничестве Европейской комиссии (ЕК) ведут переговоры о продлении соглашения о транзите, но не могут достигнуть взаимоприемлемого соглашения.

Марош Шефчович, комиссар ЕК по вопросам энергетики, обещает добиться от сторон заключения контракта на долгосрочный транзит российского газа через Украину, но без успеха. Трехсторонние переговоры должны возобновиться в сентябре.

В 2018 году Россия поставила в страны дальнего зарубежья через украинскую территорию 83,84 млн куб. м газа.

"Газпром" строит газопроводы в обход территории сопредельных государств – "Турецкий поток" и "Северный поток-2" мощностью 31,5 млрд куб. м/г и 55 млрд куб. м/г соответственно. Однако существуют обоснованные опасения, что до конца года строительство "Северного потока-2" завершено не будет из-за позиции Дании. Власти этой страны до сих пор не согласовали маршрут газопровода вблизи датского острова Борнхольм. Кроме того, ряд экспертов уверены, что строительство трубопроводов на территории Германии, по которым газ из "Северного потока-2" должен доставляться потребителям, будет завершено не раньше второй половины 2020 года.

Возможные сбои поставок газа из России выгодны США. Повышение цен на газ сделает поставки американского СПГ в Европу снова рентабельными. Вашингтон не прекращает оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока-2", угрожая санкциями, и призывает покупать "демократический" американский газ вместо "тоталитарного" российского.