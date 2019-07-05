МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. "Транснефть" приняла решение о техническом подключении Комсомольского НПЗ "Роснефти" к ВСТО, необходимые работы пройдут 6-7 июля, сообщила "Транснефть".

"Сегодня, 5 июля, принято решение о техническом подключении Комсомольского НПЗ к ВСТО. 6-7 июля будут проведены работы по техприсоединению — сварка катушки отвода от ВСТО с подводящим к КНПЗ трубопроводом", — сообщает компания.

С 8 июля "Транснефть" начнет заполнение подводящих к НПЗ трубопроводов, а с 9 июля – комплексное опробование.

"Всего предполагается в рамках комплексного опробования прокачать до конца месяца 170 тысяч тонн нефти, это около полусотни железнодорожных составов", — говорится в релизе.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин отметил, что подключение Комсомольского НПЗ затянулось более чем на год (с мая 2018 года) после выполнения "Транснефтью" всех работ по строительству от ВСТО до завода нефтепровода-отвода протяженностью 293 километра.

По его словам, объем транспортировки нефти на Комсомольский НПЗ по отводу от ВСТО до 2021 года будет ниже проектной мощности, поэтому "Транснефть" и "Роснефть" согласовали строительство резервуарного парка на территории НПЗ.

"Так как планируемый объем транспортировки до 2021 года будет ниже проектной мощности — 8 миллионов тонн, то ПАО "Транснефть" по обращению ПАО "НК "Роснефть" согласовано строительство необходимого резервуарного парка на территории ООО "РН-Комсомольский НПЗ" к 2021 году", — сообщил Демин.

В конце 2018 года президент "Транснефти" Николай Токарев говорил, что компания планирует выставить "Роснефти" к возмещению убытки из-за простоя отвода от ВСТО на НПЗ. За время с мая 2018 года по 6 декабря они оценивались в 1,5 миллиарда рублей. В июне "Транснефть" и "Роснефть" сообщили о заключении соглашения о тарифе на 14,5 лет на транспортировку до 8 миллионов тонн нефти в год по отводу от ВСТО на Комсомольский НПЗ на общую сумму до 49,5 миллиарда рублей (без НДС).