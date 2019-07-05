МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Польский и немецкий операторы трубопроводной системы "Дружба" принимают нефть по плану, отклонений от графика нет и в выходные также подтверждена работа по плану, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Мы связались с польскими и немецкими трубопроводными операторами по линии диспетчеризации, они принимают нефть по плану. Нигде отклонений от графика нет", — сообщил Демин, отметив, что компании также подтвердили работу по утвержденному плану на предстоящие выходные.

Ранее в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании Shell сообщила, что НПЗ PCK в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей приостановил импорт российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем. Акционерами НПЗ PCK являются "Роснефть" с долей в 54,17%, Shell (37,5%) и Eni — (8,33%).

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.