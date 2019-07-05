КИЕВ, 5 июл — ПРАЙМ. Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа, заявил глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 миллиардов кубометров — это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет", — написал Коболев в пятницу в Facebook.

По его словам, сейчас в ПХГ закачано 13,8 миллиарда кубометров газа, чтобы выйти на целевой объём в 20 миллиардов, компании нужно закачивать ежедневно 60 миллионов кубометров. "Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика и наверстать отставание уже будет невозможно", — отметил глава компании.

Он также подчеркнул, что компания решила отстрочить выплату дивидендов и закачать необходимое количество газа. "Заморозить страну и проиграть новую газовую войну — считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность", — добавил Коболев.