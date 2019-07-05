МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Нефть в пятницу вечером торгуется разнонаправленно по основным маркам на фоне напряженности на Ближнем Востоке при опасениях за рост мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,5%, до 64,25 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,05%, до 57,31 доллара за баррель.

С одной стороны, негативно на цены влияет экономическая макростатистика, которая грозит замедлением роста спроса на нефть. Так, ранее в пятницу Федеральное статистического бюро Германии (Destatis) сообщило, что промышленные заказы в стране в мае сократились в месячном выражении значительно сильнее прогноза — на 2,2% при ожидании снижения только на 0,1%.

"Сохраняется ощущение… которое началось в начале этой недели благодаря растущим ожиданиям глобального экономического спада, который будет влиять на спрос на нефть", — приводит агентство Рейтер комментарий президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша (Jim Ritterbusch). Он также добавил, что тенденции спроса за пределами США трудно оценить, но производственная активность в некоторых крупных индустриальных странах, таких как Германия, вызывает разочарование.

С другой стороны, участники торгов также обращают внимание на напряженность на Ближнем Востоке. В четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за информации, дающей правительству Гибралтара основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии. Танкер был задержан по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна и потребовал отпустить танкер, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Британскому послу Роберту Макэру также был выражен протест.