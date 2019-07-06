ВАШИНГТОН, 6 ноя /ПРАЙМ/. Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало "Концепцию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), обозначив четыре приоритета.

"CMKI — продолжение формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости целевых стран и через работу, которая будет направлена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов", — сообщили в связи с публикацией документа в агентстве.

Сам документ также опубликован на сайте агентства.

Первой целью авторы указали "противостояние попыткам подорвать демократические институты и верховенство права".

Достичь этого они планируют за счет "укрепления системы сдержек и противовесов и верховенства закона", "укрепления устойчивости гражданского общества перед попытками ограничивать, изматывать или дискредитировать независимую неправительственную деятельность" и за счет "снижения уязвимости избирательного и политического процесса перед внешним влиянием и поляризацией".

"Эти усилия включают создание инструментов для ориентированных на реформы лидеров и представителей гражданского сообщества, которые позволят им энергично выявлять коррупционные действия правительства, которое Кремль часто использует в стратегических интересах Москвы", — говорится в документе.

В качестве примера авторы инициативы приводят тот факт, что USAID "предоставило центральному избиркому Украины оборудование для обеспечения кибербезопасности и помогло подготовить профильных специалистов на сумму около 2,7 миллионов долларов". "Финансируя местные, региональные гражданские сообщества и общественные организации, USAID помогает обеспечивать гражданам возможность привлекать свои правительства к ответственности", — говорится в документе.

Второй целью авторы концепции назвали "противостояние манипуляции информацией". Для этого они намерены "интенсифицировать мощности местных СМИ, которые будут предоставлять профессиональные, заслуживающие доверия новости и информацию", "повышать грамотность СМИ и потребность общественности в высококачественной, независимой информации", а также "укреплять законы и нормативные акты для обеспечения свободы прессы".

В качестве примера авторы концепции сообщают, что агентству удалось профинансировать подготовку примерно 2,7 миллиона человек, занимающихся независимой журналистикой в европейских и евразийских странах.

"С помощью USAID, одиннадцать стратегических медиапартнеров в Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии увеличивают свою аудиторию, их доход становится более разнообразным и повышается их значимость в медийном пространстве", — сообщают авторы документа.

Третьей целью заявлено "снижение энергетической уязвимости". Для этого, считают в USAID, необходимо "укреплять энергетическую безопасность стран-партнеров", "снижать зависимость от контролируемых Кремлем источников энергии" и "улучшать как внутренний, так и внешний контроль и управление энергосектора".

Для достижения этой цели авторы документа предлагают работать с отдельными государствами для "оказания им помощи в интеграции в действующие и региональные энергетические рынки", USAID также заявляет о готовности "поддерживать укрепление кибербезопасности региональных энергетических предприятий". Так, сообщают авторы концепции, агентство финансирует усилия по синхронизации электросети Украины с центральной Европой — взамен синхронизации с Россией.

Четвертая задача — "снижение уязвимости в экономической сфере", для ее решения авторы инициативы предлагают два пути: "продвижение диверсификации экспорта и допуск фирм к конкуренции на западных рынках" и "укрепление способности финансового рынка соответствовать и взаимодействовать с международными стандартами и практикой". В частности, пишут авторы концепции, с помощью USAID "Молдавия и Украина существенно сместили торговые приоритеты с России на ЕС, что сделало их менее уязвимыми перед давлением России и экономическим шантажом".

В марте глава USAID Марк Грин сообщал, что США предложат механизм противодействия влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии. Грин также призывал страны-партнеры задуматься о том, стоит ли принимать помощь России и Китая, и заявил, что они стремятся подорвать уверенность в демократии и свободной рыночной экономике. Чуть ранее госдепартамент распространил сообщение, что на противодействие России в 2020 году предлагается выделить 661 миллион долларов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что нет никаких фактов, подтверждающих такие действия.