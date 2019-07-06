КИЕВ, 6 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов не исключил, что вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" может решиться в пользу Украины по итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский ранее заявлял, что Киев видит угрозы энергетической безопасности Украины и всей Европы в связи со строительством "Северного потока-2". Во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что планирует обсудить с Зеленским повестку его предстоящей встречи с Трампом. В июне он говорил, что Трамп отправил письмо президенту Украины и сообщил, что приглашает его посетить с визитом Белый дом, но дата встречи лидеров двух стран пока не определена.

"Я думаю, что ни (канцлер Германии — ред.) госпожа Меркель, ни (президент Франции — ред.) господин Макрон не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", ибо на них влияет местный бизнес, и они с этим ничего сделать не могут. Поэтому единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", — цитирует Зеленского агентство "Укринформ".

При этом он не уточнил, когда именно может произойти его встреча с Трампом. Президент также добавил, что обсудит вопрос строительства "Северного потока-2" в сентябре во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить до конца года. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Nord Stream 2 AG, компании-оператору проекта, осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG — "Газпром". При этом российский газовый концерн сообщал, что по итогам первого полугодия уложил уже 1,5 тысячи километров труб "Северного потока-2", что составляет около 61,2% от общей протяженности газопровода по двум ниткам.