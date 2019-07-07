МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

"Власти Великобритании утверждают, что танкер направлялся в Сирию, однако это не так", — сказал Аракчи во время пресс-конференции, отметив, что никто не давал право Великобритании задерживать танкер в международных водах, совершая таким образом "морской разбой".