МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. ООО "Газпром энергохолдинг" считает необходимым установление отдельных критериев для ТЭЦ на конкурентном отборе мощности на модернизацию (КОММод).

Сложившаяся ситуация объективно отражает условие проведенного однофакторного отбора с исключительным приоритетом цены, то есть отбора самых дешевых проектов. Без изменения отдельных настроек существующей модели отбора механизм КОММод не позволит достигнуть максимума эффективности для отрасли, заявил в интервью агентству "Прайм" первый заместитель генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг" Павел Шацкий, комментируя результаты КОММод на 2022-2024 годы.

Он отметил, что при существующем механизме однокритериального отбора "ТЭЦ очень сложно конкурировать с крупными ГРЭС в условиях конкурса только по цене". "Именно это привело к тому, что в итоговом отборе доля ТЭЦ составила лишь немногим более 15%. Помимо потенциально более низкой мощности блока и более высоких удельных капитальных затрат на одни и те же мероприятия, ТЭЦ, работая по теплофикационному графику, имеют, как правило, более низкий КИУМ", — подчеркнул Шацкий.

Он считает, что сохранение "нынешних настроек механизма" КОММод приведет к тому, что "вплоть до 2028 года приоритет объективно будет отдан крупным конденсационным блокам с высоким КИУМ — до 70-80% от "разыгрываемой" квоты". При этом, по его словам, "эффективные ТЭЦ, если "доживут" до этого этапа марафона, получат свой шанс после 2028 года, когда исчерпают себя предложения по проектам крупных ГРЭС". «Одновременно это совпадет со скачкообразным ростом цены проходного LCOE (коэффициентов эффективности реализации проектов – ред.), что будет заметным с точки зрения влияния на конечную цену и вызовет недовольство потребителей», — сказал он.

Шацкий подчеркнул, что "требуется тонкая настройка механизмов КОММод и самым простым вариантом повышения его эффективности является выделение из совокупной квоты доли отдельного отбора для проектов модернизации ТЭЦ". "Пусть конкурируют между собой проекты равной или близкой весовой категории", — отметил первый замглавы "Газпром энергохолдинга".

"С учетом сроков проведения отбора на 2025 год, который должен состояться до 1 сентября этого года, для принятия решения по доработке механизмов КОММод остается уже не так много времени", — сказал Шацкий.

Полный текст интервью читайте на сайте "Прайма" https://1prime.ru/energy/20190708/830139953.html



