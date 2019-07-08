МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Объемы первичной нефтепереработки в РФ в мае в суточном выражении оказались минимальными за пять лет из-за ремонтных работ на ряде НПЗ, сообщает информационно-аналитический центр "Кортес".

Объем первичной переработки нефти и газового конденсата на российских НПЗ в мае сократился на 2,59% к уровню апреля, или на 18,851 тысячи тонн в сутки, и составил 22,002 миллиона тонн, указывает "Кортес" со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК и расчеты агентства Рейтер.

"Уровень переработки нефтяного сырья на НПЗ РФ в мае в посуточном выражении оказался наименьшим за последние пять лет. Снижение переработки в мае обусловлено рекордно высоким значением выбывающих мощностей — 5,518 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что существенную долю снижения объемов переработки в мае обеспечил принадлежащий "Роснефти" Ачинский НПЗ (минус 18,531 тысячи тонн в сутки), полностью останавливавший все процессы для капитального ремонта. Также в мае резко снизили объемы производства завод "Ярославнефтеоргсинтез" "Славнефти" (минус 10,411 тысяч тонн в сутки), Уфимский НПЗ "Башнефти" (минус 8,813 тысяч тонн в сутки) и ряд других.