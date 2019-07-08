МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-мае снизились на 2% по сравнению с январем-маем 2018 года и составили 49,07 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий объем экспорта нефти в январе-мае уменьшился на 0,1% — до 106,253 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов в январе-мае снизился на 7,1%, до 60,529 миллиона тонн, в денежном выражении — на 8,6%, до 28,822 миллиарда долларов.

В мае экспорт нефти из РФ сократился по отношению к апрелю на 8,3% — до 19,05 миллиона тонн, доходы — на 3,9%, до 9,657 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в мае уменьшился на 5,7% относительно апреля — до 10,92 миллиона тонн, доходы — на 0,1% — до 5,6 миллиарда долларов.

ГАЗ

Россия в мае сократила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) по отношению к апрелю на 80,7%, до 2,2 миллиона кубометров, при этом экспорт природного газа также снизился — на 2,8%, до 15,7 миллиарда кубометров.

При этом доходы от экспорта СПГ в мае упали в месячном выражении на 77,6%, до 378,6 миллиона долларов, а от экспорта природного газа — на 8,9%, до 2,887 миллиарда долларов.

В то же время с начала года по май включительно Россия увеличила экспорт СПГ в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 25,3 миллиона кубометров, при этом снизив экспорт природного газа на 4,7%, до 93,4 миллиарда кубометров.

Доходы РФ от экспорта СПГ за указанный период выросли на 76,3% в годовом выражении, достигнув 4,019 миллиарда долларов. Доходы от экспорта природного газа снизились на 0,7% — до 20,121 миллиарда долларов.

В 2018 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 220,6 миллиарда кубометров природного газа на 49,1 миллиарда долларов и 36,7 миллиона кубометров СПГ на 5,286 миллиарда долларов.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-мае 2019 года выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,195 миллиарда долларов.

В физическом выражении объем экспорта угля из РФ за пять месяцев увеличился на 9,6%, до 84,993 миллиона тонн.

В мае текущего года на экспорт было поставлено 16,215 миллиона тонн угля (рост на 6,6% относительно объемов апреля) на общую сумму 1,319 миллиарда долларов (рост на 7,6%).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в январе-мае 2019 года увеличился на 43,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года — до 8,357 миллиарда кВт.ч, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом в мае экспорт увеличился на 5,1% по сравнению с показателем апреля, до 1,657 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-мае составили 399,2 миллиона долларов, увеличившись на 74,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В мае показатель составил 74,3 миллиона долларов, показав рост на 4,3% по сравнению с апрелем.

Импорт электроэнергии за первые пять месяцев 2019 года составил 651,3 миллиона кВт.ч, увеличившись на 19,8%. В денежном выражении импорт электроэнергии вырос на 21,4%, составив 11,6 миллиона долларов.

В мае импорт электроэнергии в физическом выражении вырос на 11,6% по отношению к апрелю 2019 года, до 158,3 миллиона кВт.ч. В денежном выражении показатель увеличился на 37,2% и составил 3,1 миллиона долларов.