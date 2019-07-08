МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Объем компенсаций нефтяникам по демпфирующему механизму сдерживания цен на топливо в январе-мае составил 120 миллиардов рублей, сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Мы за первые пять месяцев в виде демпфера выплатили более 120 миллиардов рублей из бюджета", — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он добавил, что в настоящее время правительство внесло в Госдуму поправки, позволяющие полностью компенсировать бюджету эти выплаты нефтяникам за счет повышения НДПИ.