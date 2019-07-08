ПРАГА, 8 июл — ПРАЙМ. Первый новый энергоблок в Чехии мощностью 1200 МВт будет построен на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики, ориентировочная дата начала строительства – 2028-2030 годы, окончания – 2034-2035 годы, соответствующее решение приняло в понедельник правительство страны, заявил, выступая по гостелевидению, глава минпромторга Чехии Карел Гавличек.

Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин", расположенная на юго-западе республики, состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет российская госкорпорация "Росатом".

"После долгих дискуссий сегодня правительство, наконец, приняло решение о начале процесса реализации строительства новых блоков на АЭС. Первый такой блок мощностью 1200 МВт будет построен на АЭС "Дукованы". Сегодня была принята формула финансирования строительства, далее последует согласование проекта в Брюсселе. После этого будет объявлен тендер на строительство, начало которого можно ожидать примерно в 2028-2030 годах. Пуск нового блока мог бы состояться в 2034-2035 году", — сказал Гавличек.

По его словам, решение о сооружении следующих новых блоков на чешских АЭС пока не принято. Стоимость одного энергоблока, по словам министра, будет составлять более 100 миллиардов крон (около 4,5 миллиарда долларов). "Согласно решению правительства, инвесторами новых ядерных источников будут дочерние фирмы энергетической компании CEZ — EDU II для АЭС "Дукованы" и ETE II для АЭС "Темелин", — сказал Гавличек.

Как сказал министр, при определенных обстоятельствах компания CEZ сможет передать одну из своих дочерних фирм государству. Кроме того, между правительством и компанией CEZ будет заключен договор, который позволит фирме получать кредиты на строительство от банков на столь же выгодных условиях, какие имеют госорганы.

Для участия в тендере на строительство новых блоков уже подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.

"Главными критериями при выборе победителя тендера будут безопасность, цена, технологические возможности. Также будут учитываться геополитические моменты, поскольку при заключении контракта с конкретной фирмой одновременно как бы заключается на 60-70 лет партнерство с той страной, которую она представляет", — подчеркнул Гавличек.