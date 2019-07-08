МЕХИКО, 8 июл /ПРАЙМ/. Бразильский государственный энергогигант Petrobras выставляет на продажу четыре сухопутных месторождения газа, сообщила компания.

Государственный энергогигант начал процесс продажи 100% в концессиях по месторождениям Conceicao, Fazenda Matinha, Fazenda Santa Rosa и Querera, общая добыча на которых в 2018 году составила 29 тысяч кубометров газа в день. Добыча нефти на проектах не ведется.

В конце прошлой недели Petrobras выставил на торги два мелководных месторождения Peroa и Cangoa, добыча на которых составляет около 900 тысяч кубометров газа в день, а также 88,9% доли в концессии BM-ES-21 (Malombe) в бассейне Santo.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами. Компания заявляла, что планирует получить почти 27 миллиардов долларов до 2023 года за счет продажи части активов в рамках бизнес-плана, нацеленного на сокращение долга.