МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты "Нафтогаза" остается вероятность пересмотра решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Газпромом", пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на проспект к выпуску еврооблигаций "Нафтогаза".

По данным издания, новое арбитражное разбирательство касается дела, инициированного "Газпромом" 20 апреля 2018 года. Двумя месяцами ранее стокгольмский арбитраж постановил, что по сумме двух тянувшихся с 2014 года споров о контрактах на прямые поставки газа на Украину и транзит по ее территории "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Помимо этого арбитры обязали "Газпром" до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать "Нафтогазу" транзит из расчета 2,35 миллиарда долларов за 110 миллиардов кубических метров ежегодно, но сочли возможным снизить обязательства "Нафтогаза" по контракту на закупку газа более чем в десять раз.

В соответствии с документом 14 июня "Газпром" передал в арбитраж свои уточненные исковые требования. "В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, "Нафтогаз" будет вынужден выплатить ей около 2,1 миллиарда долларов и отказаться от собственных претензий на 11,58 миллиарда долларов", — пишет издание.

По данным газеты, "Газпром" требует признать обязательство по объему транзита недействительным с 19 января 2009 года по 31 декабря 2017 года и пересмотреть его в меньшую сторону на период с 1 января 2018 года и до окончания контракта. Как пишет газета, украинская компания опасается, что взаимозачет между иском "Газпрома" в арбитраже по продаже газа и иском "Нафтогаза" в арбитраже по транзиту газа утратит силу, не отменив при этом претензии "Газпрома" в размере 2,1 миллиарда долларов.

В качестве альтернативы требованию объемов транзита на период 2018-2019 годов "Газпром" настаивает на аннулировании обоих контрактов с 1 января 2018 года. "Этот ход направлен на то, чтобы лишить "Нафтогаз" возможности требовать компенсации за недопрокачку газа в последние два года действия контракта. Кроме того, аннулирование контрактов с начала 2018 года лишит украинскую компанию даже теоретической возможности требовать через суд повышения платы за транзит в 2018-2019 годы, аргументируя это ускоренной амортизацией собственной газотранспортной системы", — пишет газета. Подобный иск был подан "Нафтогазом" в стокгольмский арбитраж 6 июля прошлого года, размер требований по нему составляет 11,58 миллиарда долларов без учета процентов.