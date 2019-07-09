МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Совет директоров ОГК-2 на заседании в понедельник принял решение продать 4,296 миллиарда своих акций и приобрести около 140 миллионов акций "Мосэнерго", следует из материалов компании.

"Согласовать реализацию обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "ОГК-2"… в количестве 4,296 миллиарда штук, номинальной стоимостью 0,3627 рубля каждая, выкупленных ПАО "ОГК-2" по требованию его акционеров в соответствии с законодательством РФ и уставом ПАО "ОГК-2", — говорится в решении совета директоров компании.

Кроме того, совет директоров ОГК-2 одобрил приобретение компанией 140,229 миллиона акций "Мосэнерго" номинальной стоимостью один рубль каждая.

ОГК-2 – электроэнергетическая компания, в которую входят 12 электростанций суммарной установленной мощностью 18,8 ГВт. Контролирующий акционер с долей 73,4% — "Газпром энергохолдинг" (100%-ная "дочка" "Газпрома").