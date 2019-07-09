МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Нефть во вторник вечером торгуется в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.41 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,12%, до 64,19 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 57,85 доллара за баррель.

Аналитик Price Futures в Чикаго Фил Флинн (Phil Flynn) в комментарии агентству Рейтер заявил, что "рынок все еще находится между опасениями замедления роста и высоким политическим риском, связанным с Ираном".

В четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Поддерживающим фактором для роста цен на нефть выступил комментарий военного чиновника Ирана о том, что захват на прошлой неделе иранского нефтяного танкера у берегов Гибралтара не останется "без ответа", сообщает агентство.

"Иранские военные, говорящие о расплате за ситуацию в Гибралтаре, немного повысили спрос на сырье", — прокомментировал агентству директор по энергетическим фьючерсам в Mizuho Роберт Яугер (Robert Yawger).

Кроме того, в воскресенье Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств в рамках ядерных договорённостей в связи с тем, что страны-члены соглашения не смогли в течение двух месяцев выполнить требований Тегерана, касающихся экономических интересов страны. По данным Организации атомной энергии Ирана, обогащение урана там доведено до 4,5%, что превышает предусмотренный договорённостями показатель в 3,67%.