МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,57%, до 6,59 доллара. Стоимость бумаг "Новатэка" выросла на 0,86%, до 210,6 долларов, "Лукойла" — на 0,07%, до 84,12 доллара. Бумаги "Газпрома" остались на уровне предыдущего закрытия в 7,78 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,78%, до 32,3 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 0,88%, до 22,4 доллара, "Северстали" — увеличилась на 0,6%, до 16,75 доллара, НЛМК — снизилась на 0,57%, до 24,62 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,52%, до 1,34 доллара, Сбербанка — остались на уровне предыдущего закрытия в 15,58 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 0,52%, до 19,24 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" выросла на 0,26%, до 15,16 доллара, "Ленты" — на 0,9%, до 3,36 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,39%, их цена составила 3,6 доллара.