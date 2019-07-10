МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает обновление лицензии, позволяющей нефтяной компании Chevron продолжать работу в Венесуэле, несмотря на американские санкции в отношении нефтяного сектора страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на советника американского президента Ларри Кудлоу.

"Это обсуждается. Я не знаю насчет лицензии. Это будет определено в будущем. Это обсуждается сейчас", — заявил чиновник.

Освобождение от санкций, выданное ответственным за санкции подразделением минфина США (OFAC), истекает 27 июля.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против ее государственных компаний. 28 января США ввели санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.