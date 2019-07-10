ВЛАДИВОСТОК, 10 июл /ПРАЙМ/. "Газпромнефть-Сахалин" намерена в 2025-2026 году начать добычу на Аяшском лицензионном участке, сообщил на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке гендиректор компании Денис Крылов.

"Если двигаться по утвержденной дорожной карте, то мы можем ожидать добычу к 2029-2030 году. Но перед нами поставлена более агрессивная задача, и мы прорабатываем варианты добычи, технологические решения. В том числе проводим анализ вариантов ПДК на нефть подо льдом и тем самым ставим себе задачу на 2025-2026 год", — заявил он.

По его словам, на участке — лед и короткий межледовый период. Базовый вариант разработки предусматривает стационарную гравитационную платформу и отгрузку на суда. Но рассматриваются и другие варианты добычи, сказал Крылов.

"Газпромнефть" ранее открыла новое месторождение на Аяшском участке на шельфе Охотского моря с геологическими запасами свыше 137 миллионов тонн нефтяного эквивалента и дала ему название "Тритон". В 2017 году было открыто месторождение "Нептун", одно из крупнейших на сахалинском шельфе, его запасы составили 415 миллионов тонн нефти по категориям С1+С2. Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 километрах от береговой линии. Глубина моря на участке — до 90 метров. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2,15 тысячи квадратных километров.