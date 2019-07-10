ЕРЕВАН, 10 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Армении Тигран Авинян предупредил о возможных отключениях электричества по всей стране из-за аварии в энергосистеме и останоdки Ереванской ТЭЦ и энергоблока Разданской ТЭЦ.

"В данный момент у нас авария в энергетической системе. Отключены Ереванская ТЭЦ и Пятый блок Разданской ТЭЦ. По всей республике возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы для решения проблемы до 19:00 (18.00 мск.)", — написал Авинян в Facebook.

В соцсетях появилась информация о перебоях в подаче электроэнергии в ереванском метрополитене. Официального сообщения по этому поводу со стороны руководства метрополитена пока не получено.