МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Доходы "Газпрома" от экспорта природного газа во втором квартале 2019 года составили 8,7 миллиарда долларов, снизившись на 38% по сравнению с первым кварталом и на 21% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, свидетельствует оценка ЦБ, приведенная в статистике о платежном балансе РФ.

В первом квартале доходы от экспорта газа оказались на 11% выше показателя аналогичного периода прошлого года и составили 14,1 миллиарда долларов. В целом за первое полугодие доходы снизились на 3,8%, до 22,8 миллиарда долларов.

По предварительным данным "Газпрома", экспорт газа в страны дальнего зарубежья в январе-июне 2019 года сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 95,3 миллиарда кубометров.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,8 миллиарда кубометров. Глава компании Алексей Миллер в конце июня говорил, что в 2019 году этот показатель ожидается в пределах 198,6-201,1 миллиарда кубометров.