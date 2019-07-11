КИШИНЕВ, 11 июл /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что на следующей неделе у компании Moldovagaz будет новый руководитель, который должен оценить внутренние резервы.

"Я думаю, что на следующей неделе у нас будет новый директор компании Moldovagaz, он должен определиться с внутренними резервами учреждения, у меня есть информация, что из бюджета выводилось по 20-30 миллионов леев (1,12-1,68 миллиона долларов). Также я попытаюсь получить от "Газпрома" скидку на ближайшие несколько месяцев, но для этого нужно знать существующие резервы", — сказал Додон в эфире телеканала Moldova 1.

По словам президента, глава данного учреждения утверждается правительством, но кандидат должен быть согласован с руководством "Газпрома".

В Moldovagaz не назначен председатель правления с тех пор, как весной 2018 года эту должность покинул Василий Ботнарь. После этого обязанности председателя правления исполнял заместитель председателя Яков Казаку.

Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.