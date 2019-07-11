ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. Некоммерческая организация "Роскачество" совместно с Росстандартом заявила о начале исследования дизельного топлива в Свердловской области, сообщил в интервью РИА Новости руководитель "Роскачества" Максим Протасов.

"И из тех исследований, которые, наверное, очень актуальны для Свердловской области, мы сегодня с коллегами из правительства области, из Росстандарта заявляем о начале исследования дизельного топлива. "Роскачество" уже исследовало 92-й бензин в ряде регионов, и это исследование привело к положительным результатам", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что исследование дизельного топлива будет проводиться "по широкому набору показателей, с учетом международного опыта, в хороших лабораториях".

"Мы действительно много узнаем о том, какого качества топливо продается в Свердловской области", — подчеркнул Протасов.

Ранее "Роскачество" запустило пилотный проект по исследованию качества дизельного топлива в Ставропольском крае.

В феврале "Роскачество", Минпромторг РФ и Росстандарт представили итоги пилотного проекта по исследованию качества бензина в Ставропольском крае. Проверки проводились на 26 сетевых и 34 частных АЗС Ставрополья. Тогда на 12% заправок из проверенных 60 АЗС был обнаружен фальсификат.