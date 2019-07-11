МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили электроснабжение 55 частных жилых домов после паводка в Иркутской области; в городе Тулун квартиры на вторых этажах просушены и готовы к подаче электричества, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

По данным МЧС, от паводка пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области. По последним данным, во время наводнения погибли 25 человек, 11 пропали без вести. Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам паводка. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

По информации Минэнерго, 11 июля в 13.00 восстановлено электроснабжение 55 частных жилых домов, находящихся в зоне затопления и не разрушенных паводком. "В городе Тулуне все квартиры на вторых этажах трех пятиэтажных домов в переулке Рабочий, 11, 13, 15 готовы для подачи электроэнергии (осуществляется просушка 42 квартир на 1 этаже)", — отмечается в сообщении.

"Иркутская энергосбытовая компания" информирует потребителей по вопросам подключения через СМС-сообщения. Это необходимо для уточнения количества домовладений, уцелевших после паводка, которые можно подключить к сохранившимся электросетям. Как сообщает Минэнерго, информационная кампания пройдет в областных СМИ (телевидение, FM-радио), а также отдельно по районам до 14 июля.