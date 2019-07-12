"Нафтогаз" размещает евробонды в объеме от $300 млн и от 500 млн евро
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" в пятницу открыл книгу заявок на трехлетние еврооблигации в долларах и пятилетние евробонды, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, объем размещения составляет не менее 300 миллионов долларов и 500 миллионов евро. Ориентир доходности евробондов в долларах составляет около 7,75% оодовых, в евро — около 7,5% годовых.
Компания с 8 июля провела в Лондоне и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Организаторами выступают Citi и Deutsche Bank.
"Нафтогаз" полностью принадлежит государству.
https://1prime.ru/energy/20190712/830153385.html