МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" в пятницу открыл книгу заявок на трехлетние еврооблигации в долларах и пятилетние евробонды, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, объем размещения составляет не менее 300 миллионов долларов и 500 миллионов евро. Ориентир доходности евробондов в долларах составляет около 7,75% оодовых, в евро — около 7,5% годовых.

Компания с 8 июля провела в Лондоне и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Организаторами выступают Citi и Deutsche Bank.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству.